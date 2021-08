Mule Théâtre Boris-Vian, 8 janvier 2022, Couëron.

2022-01-08

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non 6 ans +

« Mule » c’est une fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée par deux acrobates. Dans ce huis clos tout en proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée. Nos deux mules via les portés et les jeux icariens s’embarquent dans des cercles de plus en plus vicieux. La mule c’est celle qui porte, celle qui fait la gueule, la terriblement égoïste et l’infiniment fidèle… Ce spectacle d’un humour ravageur ne doit pas faire oublierl’exceptionnelle performance des deux interprètes féminines. Un vrai bonbon acidulé !

Théâtre Boris-Vian Rue Jean Rostand Couëron