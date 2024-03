MULATU ASTATKE LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand, samedi 16 novembre 2024.

Né en 1943 dans l’ouest de l’Éthiopie, Mulatu Astatke s’est tout d’abord formé au Trinity College of Music de Londres, puis à Boston, à la prestigieuse Berklee School of Music, où il a été le premier étudiant africain. Il est retourné à Addis-Abeba, avec tout ce qu’il avait appris et entendu, en 1969, pour créer un nouveau style en fusionnant le jazz, la musique latine et la musique traditionnelle éthiopienne : l’Ethio-JazzAu cours de sa longue et fructueuse carrière, Astatke a été vibraphoniste, percussionniste, compositeur, arrangeur, professeur, directeur… Après l’âge d’or des années 1970 en Éthiopie, la musique d’Astatke est redevenue populaire en 1998 avec le début de la série de disques Ethiopiques ; et plus tard, en 2005, grâce à la présence de sept de ses thèmes dans le film Broken Flowers de Jim Jarmusch.À la fois familière et étrange, simple et complexe, moderne et traditionnelle, élégante et enveloppante, africaine et occidentale, hypnotique et évocatrice, sa musique est un mélange de styles et de cultures. En définitive, une musique unique, marquée d’une empreinte personnelle qui la rend facilement reconnaissable mais difficile à imiter.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-11-16 à 20:00

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63