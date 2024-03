Mulatu Astatke LA CARTONNERIE Reims, dimanche 10 novembre 2024.

MULATU ASTATKEEthio Jazz / EthiopieLe père de l’éthio-jazzMulatu Astatke, célèbre vibraphoniste et pionnier de l’éthio-jazz, continue de faire vibrer les scènes mondiales avec son style unique. Son influence s’étend largement, notamment en France grâce au précieux label Ethiopiques qui a mis en lumière le jazz africain ; et en 2005 avec le film Broken Flowers de Jim Jarmusch. Aujourd’hui, son répertoire évolue avec des arrangements plus modernes tout en conservant son essence originale, une musique proche d’une transe parfois funk, parfois mélancolique, toujours tellurique et intemporelle. Reconnaissable entre toutes mais difficile à imiter.LAURENT BARDAINE ET TIGRE D’EAU DOUCESoul Jazz / FranceHymne au soleilLe saxophoniste, Laurent Bardainne (qui a collaboré pour les plus grands de Tony Allen à Cassius) fut un temps créateur aux côtés de Nicolas Ker du groupe Poni Hoax, et a également été associé au Supersonic de Thomas de Pourquery. Aujourd’hui, il partage la scène avec Tigre d’Eau Douce pour une nouvelle croisière radieuse aux confins du jazz et d’un groove futuriste. Son album, Hymne au Soleil, devrait parfaire plus encore le cocktail de jazz mutant où les sons proches de la pop et de l’électro vous donneront forcément envie de danser !

Tarif : 37.20 – 39.20 euros.

Début : 2024-11-10 à 18:30

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51