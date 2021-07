Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues Mulatason Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Mulatason Martigues, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Martigues. Mulatason 2021-07-12 21:30:00 – 2021-07-12 La cour de l’île 1 Quai Lucien Toulmond

Martigues Bouches-du-Rhône Après le succès de leurs précédentes tournées, le retour en Europe de l’Orquesta féminine MULATASON “les princesses de la salsa”. Elles défendront sur scène leur nouvel album “Nos vale rendirse” (bis music) nominé au cubadisco 2021 (Victoires de la musique Cubaine) et célébrerons également les 7 ans de création du groupe avec un nouveau “Show muy caliente” qui ne laissera personne indifférent !



Cette formation féminine Cubaine basée à La Havane de 9 musiciennes talentueuses avec 25 ans de moyenne d’âge sont toutes diplômées des écoles supérieurs de l’art et présentent un répertoire de compositions originales ainsi que quelques standards de la culture Cubaine & latine. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

