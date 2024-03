Muireann Nic Amhlaoibh & Dónal O’Connor: Chapel Sessions Centre Culturel Irlandais Paris, dimanche 24 mars 2024.

Muireann Nic Amhlaoibh & Dónal O’Connor: Chapel Sessions Ces deux fantastiques musiciens nous offriront un programme intemporel de chansons en irlandais et anglais, dans le bel écrin de la chapelle. Dimanche 24 mars, 19h30 Centre Culturel Irlandais 15€ (12€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Muireann Nic Amhlaoibh et Dónal O’Connor comptent parmi les artistes les plus respectés et applaudis de la scène irlandaise. Tous deux ont grandi au sein de familles irlandophones où la musique traditionnelle est pratiquée depuis plusieurs générations. Grande voix du sean-nós, Muireann a remporté en 2022 le RTE Radio 1 Folk Award de la Meilleure interprète traditionnelle pour son somptueux album Róisín ReImagined, enregistré avec l’Irish Chamber Orchestra. Multi-instrumentiste (avec notamment les groupes Ulaid et At First Light) et producteur reconnu, animateur de télévision et radio, cofondateur et directeur artistique du Belfast TradFest, Dónal est quant à lui décrit par l’Irish Times comme un « aventurier musical intrépide ». Avec la générosité qui les caractérisent, ces deux fantastiques musiciens nous offriront un programme intemporel de chansons en irlandais et anglais, dans le bel écrin de la chapelle. Attendez-vous à un moment d’infinie poésie…

Au lendemain de leur concert, Muireann et Dónal nous proposeront respectivement des master class de chant traditionnel et de fiddle lundi 25 mars à 19h.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France 0158521030 http://www.centreculturelirlandais.com/ Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d'artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu'à 20h)