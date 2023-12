Concert de l’Avent Muhlbach-sur-Munster, 10 décembre 2023 17:00, Muhlbach-sur-Munster.

Muhlbach-sur-Munster,Haut-Rhin

Concert au profit du Fonds de Solidarité de la Vallée de Munster, avec la Chorale « Vogésia 1850 » et la chorale mixte Union chorale de Soutlzeren en invitée..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est



Concert in aid of the Fonds de Solidarité de la Vallée de Munster, with the « Vogésia 1850 » choir and guest choir Union chorale de Soutlzeren.

Concierto a beneficio del Fonds de Solidarité de la Vallée de Munster, con el coro « Vogésia 1850 » y el coro mixto Union chorale de Soutlzeren como invitados.

Konzert zugunsten des Solidaritätsfonds des Munstertals, mit dem Chor « Vogésia 1850 » und dem gemischten Chor Union chorale de Soutlzeren als Gast.

Mise à jour le 2023-12-02 par Office de tourisme de la vallée de Munster