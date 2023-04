Fête de la Transhumance – Wandelfescht, 14 octobre 2023, Muhlbach-sur-Munster.

Les troupeaux redescendent enfin dans la vallée après avoir passé l’été en montagne. Grande fête traditionnelle avec célébration œcuménique, vente de produit du terroir, animations musicales, dégustation de soupe au Munster, traite des vaches et soirée montagnarde….

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 23:59:00. EUR.

Muhlbach-sur-Munster 68380 Haut-Rhin Grand Est



The herds finally come down to the valley after spending the summer in the mountains. A great traditional festival with ecumenical celebrations, sale of local products, musical entertainment, tasting of Munster soup, milking of the cows and a mountain evening…

Los rebaños bajan por fin al valle tras pasar el verano en la montaña. Gran fiesta tradicional con celebración ecuménica, venta de productos locales, animación musical, degustación de sopa Munster, ordeño de las vacas y velada montañesa…

Die Herden kehren endlich ins Tal zurück, nachdem sie den Sommer in den Bergen verbracht haben. Großes traditionelles Fest mit ökumenischer Feier, Verkauf von Produkten aus der Region, musikalischer Unterhaltung, Verkostung von Munster-Suppe, Melken der Kühe und Bergabend…

