Depuis 2015, Hapchot Radio est un média citoyen établi à l’Écolieu Jeanot, sur la commune de Rion-des-Landes.En 2022, Hapchot Radio lance la Radio Mobile et, une fois par mois, l’équipe radio sort de ses studios de Rion-des-Landes pour aller à la rencontre des dynamiques citoyennes landaises, recueillir la parole, informer, créer du lien et valoriser les initiatives locales. Les reportages et témoignages nourrissent l’émission Passejade qui clôture la résidence en un moment convivial.

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre, la Radio Mobile réalisera des reportages dans la commune et collectera la parole d’habitant·e·s pour créer une émission 100% mugronnaise !

Vous connaissez l’histoire de Mugron et ses lieux insolites ? Vous souhaitez partager un récit de vie ? Vous portez un projet associatif ou une action citoyenne ? Contactez-nous pour en parler au micro de Hapchot Radio Mobile !

