Découverte des secrets de l'Adour

Mugron

Découverte des secrets de l'Adour, 11 septembre 2023, Mugron

2023-09-11 15:00:00 – 2023-09-11 17:00:00

Landes . EUR Partez fouler le Sentier de l’Adour au départ du lac de pêche de la Saucille de Mugron pour une boucle de 6km vers les lacs de Nerbis. Au programme : découverte des particularités du fleuve et de la biodiversité des milieux aquatiques ! Partez fouler le Sentier de l’Adour au départ du lac de pêche de la Saucille de Mugron pour une boucle de 6km vers les lacs de Nerbis. Au programme : découverte des particularités du fleuve et de la biodiversité des milieux aquatiques ! +33 5 58 98 58 50 OT Terres de Chalosse Anne Lanta

