Festival 40 en paires (vendredi) Place de la Laïcité, 18 août 2023, .

Le festival revient pour son 20ème anniversaire ! Au programme : théâtre de rue, cirque, contes, concerts, acrobaties, courts-métrage…pour petits et grands..

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-18 23:30:00. EUR.

Place de la Laïcité

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The festival returns for its 20th anniversary! On the program: street theater, circus, tales, concerts, acrobatics, short films…for young and old.

El festival celebra su 20º aniversario En el programa: teatro de calle, circo, cuentacuentos, conciertos, acrobacias, cortometrajes… para grandes y pequeños.

Das Festival kehrt zu seinem 20. Geburtstag zurück! Auf dem Programm stehen Straßentheater, Zirkus, Märchen, Konzerte, Akrobatik, Kurzfilme…für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Terres de Chalosse