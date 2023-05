Mardi 40 en Paires Place de la Laïcité, 8 août 2023, .

La lectrice et le joueur de blues : Mary-Luce Pla, comédienne-conteuse professionnelle, vous emmène dans un voyage onirique au pays du blues en compagnie du musicien Guital. Suivi d’un cinéma en plein air..

2023-08-08 à ; fin : 2023-08-08 23:30:00. EUR.

Place de la Laïcité

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The reader and the blues player: Mary-Luce Pla, professional actress-storyteller, takes you on a dreamlike journey to the land of the blues in the company of musician Guital. Followed by an outdoor movie.

La lectora y el músico de blues: Mary-Luce Pla, actriz-narradora profesional, le lleva en un viaje onírico al país del blues en compañía del músico Guital. A continuación, cine al aire libre.

Die Leserin und der Blues-Spieler: Mary-Luce Pla, eine professionelle Schauspielerin und Erzählerin, nimmt Sie in Begleitung des Musikers Guital mit auf eine Traumreise ins Land des Blues. Anschließend Open-Air-Kino.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Terres de Chalosse