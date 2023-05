Mardi 40 en Paires Place de la Laïcité, 11 juillet 2023, Mugron.

The Coudougnans : Duo acoustique avec répertoire varié entre compositions originales et reprises; « Argent, pudeur et décadences » : comédie financière fantasmagorique et cynique, tourbillon d’arrivisme, de finance et de folles envolées monétaires..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 23:30:00. EUR.

Place de la Laïcité

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Coudougnans : Acoustic duo with a varied repertoire of original compositions and covers; « Argent, pudeur et décadences » : a phantasmagorical and cynical financial comedy, a whirlwind of arrivisme, finance and crazy monetary flights.

The Coudougnans : Dúo acústico con un repertorio variado de composiciones originales y versiones; « Argent, pudeur et décadences » : una comedia financiera fantasmagórica y cínica, un torbellino de arribismo, finanzas y locos vuelos monetarios.

The Coudougnans: Akustisches Duo mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus Eigenkompositionen und Coverversionen; « Argent, pudeur et décadences »: Fantasmagorische und zynische Finanzkomödie, ein Strudel aus Arrivalismus, Finanzwesen und verrückten Geldflügen.

