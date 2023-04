Exposition d’artistes 11 rue Jean Darcet, 5 juillet 2023, Mugron.

Du mercredi au dimanche : à l’étage du chai, vous serez impressionnés par cette charpente extraordinaire et par les murs en pierres apparentes..

2023-07-05 à ; fin : 2023-09-03 19:00:00. EUR.

11 rue Jean Darcet Galerie d’art Rouge Garance

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



From Wednesday to Sunday: on the first floor of the winery, you will be impressed by the extraordinary framework and the exposed stone walls.

De miércoles a domingo: en la primera planta de la bodega, le impresionará el extraordinario marco y las paredes de piedra vista.

Mittwoch bis Sonntag: Im Obergeschoss des Weinkellers werden Sie von diesem außergewöhnlichen Gebälk und den freiliegenden Steinmauern beeindruckt sein.

Mise à jour le 2023-02-20