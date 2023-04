Les 20 ans de l’école de musique de Mugron Espace Henri Emmanuelli Mugron Catégories d’évènement: Landes

Mugron

Les 20 ans de l’école de musique de Mugron Espace Henri Emmanuelli, 17 mai 2023, Mugron. Spectacle musical avec soirée tapas paëlla. Menu adulte : paëlla, fromage, glace et café. Menu enfant : chipo-chips..

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 02:00:00. EUR.

Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Musical show with tapas paella evening. Adult menu: paella, cheese, ice cream and coffee. Children’s menu: chipo-chips. Espectáculo musical con velada de tapas y paella. Menú adulto: paella, queso, helado y café. Menú infantil: chipo-chips. Musikalische Aufführung mit Paella-Tapas-Abend. Menü für Erwachsene: Paella, Käse, Eis und Kaffee. Kindermenü: Chipo-Chips. Mise à jour le 2023-04-14 par OT Terres de Chalosse

Détails Catégories d’évènement: Landes, Mugron Autres Lieu Espace Henri Emmanuelli Adresse Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot Ville Mugron Departement Landes Lieu Ville Espace Henri Emmanuelli Mugron

Espace Henri Emmanuelli Mugron Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/

Les 20 ans de l’école de musique de Mugron Espace Henri Emmanuelli 2023-05-17 was last modified: by Les 20 ans de l’école de musique de Mugron Espace Henri Emmanuelli Espace Henri Emmanuelli 17 mai 2023 Espace Henri Emmanuelli Mugron

Mugron Landes