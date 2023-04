Marché traditionnel Place Frédéric Bastiat, 4 mai 2023, Mugron.

Bienvenue à Mugron en Chalosse, dans le sud des Landes. Les exposants sont heureux de vous accueillir tous les jeudis matin. Retrouvez des fruits et légumes de saison, du fromage, des pâtisseries, du textile, des plants de fleurs et de légumes… Près du marché, descendez la rue Frédéric Bastiat et faites connaissance avec les commerçants. Profitez-en également pour en savoir plus sur l’histoire de cette commune grâce au parcours du patrimoine. Le dépliant est disponible à l’Office de tourisme Terres de Chalosse. Ou si vous aimez les challenges, armez-vous de votre smartphone, installez l’application gratuite de geocaching Tèrra Aventura, découvrez Mugron en vous amusant et rencontrez, peut-être, Zalambic ! Enfin, si vous êtes sportifs, chaussez-vous et empruntez la Voie Verte de Chalosse, interdite aux véhicules motorisés ou le sentier de l’Adour (accessible aussi en VTT)..

2023-05-04 à ; fin : 2023-05-04 12:00:00. .

Place Frédéric Bastiat

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



Welcome to Mugron en Chalosse, in the south of the Landes. The exhibitors are happy to welcome you every Thursday morning. Find seasonal fruits and vegetables, cheese, pastries, textiles, flower and vegetable plants… Near the market, go down the rue Frédéric Bastiat and meet the shopkeepers. Also take the opportunity to learn more about the history of this town through the heritage trail. The leaflet is available at the Tourist Office Terres de Chalosse. Or if you like challenges, arm yourself with your smartphone, install the free geocaching application Tèrra Aventura, discover Mugron while having fun and perhaps meet Zalambic! Finally, if you are sporty, put on your shoes and take the Voie Verte de Chalosse, forbidden to motorized vehicles, or the Adour trail (also accessible by mountain bike).

Bienvenido a Mugron en Chalosse, en el sur de las Landas. Los expositores estarán encantados de recibirle todos los jueves por la mañana. Encuentre frutas y verduras de temporada, quesos, repostería, textiles, plantas de flores y hortalizas… Cerca del mercado, pasee por la calle Frédéric Bastiat y conozca a los comerciantes. También puede conocer la historia de esta ciudad en la ruta del patrimonio. El folleto está disponible en la Oficina de Turismo de Terres de Chalosse. O si te gustan los retos, ármate con tu smartphone, instala la aplicación gratuita de geocaching Tèrra Aventura, descubre Mugron mientras te diviertes y quizás conozcas a Zalambic Por último, si es deportista, póngase las zapatillas y recorra la Voie Verte de Chalosse, prohibida a los vehículos motorizados, o el sendero del Adour (también accesible en bicicleta de montaña).

Willkommen in Mugron en Chalosse, im Süden des Departements Landes. Die Aussteller freuen sich, Sie jeden Donnerstagmorgen begrüßen zu dürfen. Hier finden Sie Obst und Gemüse der Saison, Käse, Gebäck, Textilien, Blumen- und Gemüsesetzlinge… In der Nähe des Marktes gehen Sie die Rue Frédéric Bastiat hinunter und lernen Sie die Händler kennen. Nutzen Sie auch die Gelegenheit, um auf dem Kulturerbe-Parcours mehr über die Geschichte dieser Gemeinde zu erfahren. Das Faltblatt ist beim Fremdenverkehrsamt Terres de Chalosse erhältlich. Oder wenn Sie Herausforderungen lieben, bewaffnen Sie sich mit Ihrem Smartphone, installieren Sie die kostenlose Geocaching-App Tèrra Aventura, entdecken Sie Mugron auf spielerische Weise und treffen Sie vielleicht Zalambic! Und wenn Sie sportlich sind, ziehen Sie sich Schuhe an und nutzen Sie den für motorisierte Fahrzeuge gesperrten Voie Verte de Chalosse oder den Adour-Pfad (auch mit Mountainbikes befahrbar).

