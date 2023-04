Concerts au féminin Avenue Carnot, 28 avril 2023, Mugron.

L’association ENTRACTE à Mugron vous propose des concerts au féminin vendredi 28 avril avec Les Meuf’In et samedi 29 avril avec O C’EST NOUS.

Deux concerts dynamiques qui vous transporteront dans un univers remplie de joie, de bonne humeur et d’autres bonnes ondes communicatives.

Le samedi, retrouvez un atelier de 2h animé par la Team SAMA, association montoise féministe et leur exposition « Les Femmes de Chez Nous » visible dans le hall d’accueil du cinéma de Mugron..

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-29 23:00:00. EUR.

Avenue Carnot Espace Henri Emmanuelli

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



The association ENTRACTE in Mugron proposes you concerts in the feminine Friday, April 28th with Les Meuf’In and Saturday, April 29th with O C’EST NOUS.

Two dynamic concerts which will transport you in a universe filled with joy, good mood and other good communicative waves.

On Saturday, you will find a 2 hour workshop animated by the Team SAMA, a feminist association from Montpellier and their exhibition « Les Femmes de Chez Nous » visible in the lobby of the cinema of Mugron.

La asociación ENTRACTE de Mugron propone conciertos para mujeres el viernes 28 de abril con Les Meuf’In y el sábado 29 de abril con O C’EST NOUS.

Dos conciertos dinámicos que te transportarán a un universo lleno de alegría, buen humor y otras buenas vibraciones.

El sábado habrá un taller de 2 horas a cargo de Team SAMA, asociación feminista de Montpellier, y su exposición « Les Femmes de Chez Nous » (Las mujeres de nuestra casa) que podrá verse en el vestíbulo del cine Mugron.

Der Verein ENTRACTE in Mugron bietet Ihnen Frauenkonzerte am Freitag, den 28. April mit Les Meuf’In und am Samstag, den 29. April mit O C’EST NOUS.

Zwei dynamische Konzerte, die Sie in eine Welt voller Freude, guter Laune und anderer ansteckender guter Wellen entführen werden.

Am Samstag gibt es einen zweistündigen Workshop mit dem Team SAMA, einem feministischen Verein aus Mons, und ihre Ausstellung « Les Femmes de Chez Nous », die in der Eingangshalle des Kinos in Mugron zu sehen ist.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Terres de Chalosse