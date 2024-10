Muga gainetik Baigorri -Tafalla au delà de la frontière marché, jauziak, repas, taloak, concerts Xutik et Odolkiak Ordainetan Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Muga gainetik Baigorri -Tafalla au delà de la frontière marché, jauziak, repas, taloak, concerts Xutik et Odolkiak Ordainetan Saint-Étienne-de-Baïgorry, samedi 2 novembre 2024.

Place de la mairie Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Matin, marché, apéritif animé, sauts basques ( jauziak ), orchestre Gaitistaneko

14h, repas sur réservation. Présentation du projet culturel “Tafalla-Baigorri au dessus de la frontière”

19h, taloak-musique avec une txaranga

21h, concerts Xutik-Odolkiak Ordainetan

C’est en 1979 que fut officialisé le jumelage de Baigorri et son voisin navarrais Tafalla. La vivacité de leur culture, la richesse patrimoniale architecturale et historique, la proximité géographique constituent un trait d’union majeur entre les deux communes, gardant une âme et un cœur navarrais. Tout comme la plupart des villes de Navarre, en 1979, il y a 45 ans, les communes de Tafalla et Baigorri ont signé un partenariat de jumelage transfrontalier. EUR.

Place de la mairie

Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

