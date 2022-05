Muevelo ! Reggaeton Duro L’Alimentation Générale, 26 juin 2022, Paris.

Le samedi 25 juin 2022

de 23h00 à 05h00

. payant Sur place : 10 EUR

Mélange décomplexé et furieux de tous les nouveaux sons tropicaux, Muevelo est le baile de barrio endiablé qui fait secouer tous les popotins parisiens.

Grandpamini, Pedrolito et MC C-Imperatriz feront brûler le dancefloor à coup de Reggaeton, Neo-Perreo, Dembow Dominicain, Dancehall, Baile Funk, Cumbia…

Du Brille-Brille, des Mini-shorts et d’l’a chaleur, c’est ça MUEVELO mami !

Ya tu sabes, à Muevelo viens pour pécho !

DJ SET de 23h00 à 05h00

Grandpamini

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Dj et Producteur Franco-Chilien, sa culture enracinée dans le hip hop et la Salsa, s’est vite diversifiée, les nouveaux sons africains et Latino-américains se sont intégrés dans ses sets pour créer un tour du monde sonore explosif et festif. Dj résident des légendaires soirées “Ghetto Tiers Monde” il mélange Mashups de son cru et pépites introuvables cumbia, kuduro, merengue de calle, coupé décalé.

Pedrolito

(Muevelo / Rinse France / Pan African Music / Kiosk Radio / Getup)

Pedrolito est un DJ argentin, organisateur de fêtes, animateur radio, journaliste musical, curateur et un véritable amateur de Reggaeton, Dembow Dominicano, Latin Trap et Cumbia. Pendant plusieurs années, il a vécu au Mexique où il a développé son amour pour la musique latino-américaine.

Il est le co-créateur et DJ résident des soirées Muevelo à Paris depuis 2011. Il a joué aux côtés de Ms Nina, Tomasa del Real, King Doudou, Los Rakas, Pablito Mix, Villa Diamante, Rosa Pistola, Uproot Andy et Dengue Dengue Dengue entre autres et il a mixé en première partie de Daddy Yankee. En tant que DJ, il a été invité dans plusieurs salles dans des villes telles que CDMX, Miami, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Francisco, Londres, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Madrid et Amsterdam pour n’en citer que quelques-unes.

Il est également actif à la radio en tant qu’animateur, DJ et producteur de shows pour Rinse France (Paris) et DJ résident pour Kiosk Radio (Bruxelles).

Enfin, il partage son amour pour la musique d’outre-Atlantique en tant que journaliste musical dans des webmedias tels que Pan African Music et Getup.

MC C-Imperatriz

(Muevelo / Pigalle Paris Radio)

Légende secrète de la scène tropicale parisienne grâce au pseudonyme le plus absurde de la capitale, MC C-Imperatriz est en permanence connecté aux Caraïbes, à l’Amérique du Sud et l’ Afrique à la recherche des sons les plus voyous du moment.

A Paris, il a commis ses forfaits dans divers clubs et bars de la capitale : le Panic Room, le Pop-Up du Label, Udo Bar, Les Disquaires.

Son mot d’ordre pour la soirée ? Dale duro!

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

