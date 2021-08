Paris Les Disquaires Paris Muevelo Les Disquaires Paris Catégorie d’évènement: Paris

Muevelo Les Disquaires, 13 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 22h à 5h

gratuit

reggaeton & urban party all night Muevelo revient avec son mélange décomplexé et furieux de tous les nouveaux sons tropicaux ! Grandpamini, Pedrolito et MC C-Imperatriz feront brûler le dancefloor à coup de Reggaeton, Merengue, Moombahton, Cumbia, Dancehall, Tropical Bass… Du Brille-Brille, des Mini-shorts et d’l’a chaleur, c’est ça MUEVELO mami ! Ya tu sabes, à Muevelo viens pour pécho ! Événements -> Soirée / Bal Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (314m) 1, 5, 8 : Bastille (494m)

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://www.facebook.com/MueveloParis Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

2021-08-13T22:00:00+02:00_2021-08-14T05:00:00+02:00

