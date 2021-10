Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris MUEVELO ! 10 ANS ! : LIVES RADIO PALENKE + DIZÉ L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

MUEVELO ! 10 ANS ! : LIVES RADIO PALENKE + DIZÉ L’Alimentation Générale, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 20h à 23h

gratuit

Muevelo 10 ans : Lives Radio Palenke + Dizé Muevelo fête ses 10 ans ! → Dizè (tropical urbain) Dizè est un explorateur dans l’âme comme dans le son. Issu de la banlieue parisienne, ses influences, son esprit vif mais léger et son expérience confèrent à l’artiste un univers musical sans limite. L’artiste aux multiples facettes mélange les genres. Reggaeton, zouk, kompa, dancehall ou hip hop. Entre inspirations latines et sonorités caribéennes, le franco-espagnol surfe délicatement sur des vagues mélodieuses accompagnées par des riffs de guitare chaloupée et une voix ample et nuageuse. Il s’inscrit dans l’esprit des songwriters aux chansons teintées de love. Une expérience musicale à consommer sans modération, tel un bon rhum au corps léger et aux arômes marqués. → Radio Palenke (musique afro-caribéenne) Après une tournée colombienne en février 2019, Radio Palenke sera enfin de retour en concert sur Paris. Un voyage au son des guitares chaloupées et des rythmiques enivrantes. Champeta, Soukouss, Kompa, Ndombolo, un live qui saura faire grimper la température pour une ambiance garantie. ! Concerts -> Musiques du Monde L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Musiques du Monde Musique

Date complète :

2021-10-09T20:00:00+02:00_2021-10-09T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris