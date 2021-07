Soissons Soissons Aisne, Soissons Muet comme une tombe Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Muet comme une tombe Soissons, 18 août 2021-18 août 2021, Soissons. Muet comme une tombe 2021-08-18 14:30:00 – 2021-08-18 16:30:00

Soissons Aisne Tout apprendre des rituels funéraires du Moyen-Age.

