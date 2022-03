Mues Espace Bonnefoy, 13 mai 2022, Toulouse.

Mues

Espace Bonnefoy, le vendredi 13 mai à 20:00

**Danse** ——— **Claire Cherriere** **Dans le cadre du festival Festival Figuré.e #3 du 9 au 15 mai sur le quartier Bonnefoy** Cette pièce chorégraphique multidisciplinaire célèbre la diversité des corps et des expériences sensorielles. La démarche artistique, nourrie par des créateurs européens et québecois, est centrée sur les processus de transformations corporelles et identitaires à travers les vécus de la peau. Dans un voyage au coeur d’une installation poétique, une danse évolue au fil des paysages visuels et sonores, et invite via le mouvement à plonger en soi. **Chorégraphie** Claire Cherriere / **Scénographie et décors** Pépite / **Réalisation vidéo** Marion Chuniaud / **Composition musicale** Loïc Calatayud, Sergio d’Isanto / **Poésie** Claire Cherriere / **Remerciements** Stéphanie Decourteille

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T23:59:00