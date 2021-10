Muerto o Vivo Nogent-sur-Oise, 12 décembre 2021, Nogent-sur-Oise.

Muerto o Vivo 2021-12-12 15:00:00 – 2021-12-12 15:50:00

Nogent-sur-Oise 60180 Nogent-sur-Oise Oise

Richard Lamaille, gouverneur tyrannique aux caprices sans borne, construit sa cité de verre. Lamaille city et ses habitants ne respirent que pour lui. Pourtant, un immeuble résiste à sa fureur créatrice : le DIE LIE LAMAILLE. On dit qu’il est habité par la mort en personne. Flic et Flac, deux andouilles de gendarmes sans peur et sans reproche, mènent l’enquête pour dégommer le Die Lie Lamaille. Leurs maladresses en chaine conduiront Richard à la découverte des habitants de l’immeuble tant redouté : la communauté de L’os Muertos, squelettes joyeux et délurés conduits par Muerta la glorieuse.

Sous fond de fable à la mexicaine, Richard découvre l’envers du décor. Il devra bien faire une place pour cette mort joyeuse.

Car rien n’échappe à la mort, voilà chose certaine. Un ciné spectacle musical joyeux et détonnant !

À partir de 7 ans

Durée 50 min

Conception, Scénario, écriture : Sophie Laloy et Leïla Mendez

Avec : Sophie Laloy, Leïla Mendez et Michel Taïeb

Composition des musiques : Leïla Mendez et Michel Taïeb

Réalisation du film, conception graphique et animation : Sophie Laloy

Stagiaire, assistante sur l’animation du film : Daniela Godel

Aide à la colorisation des images : Rama Grinberg, Leïla Mendez et Olivier Thillou

Mise en scène : Rama Grinberg

Scénographie (décor, costumes et accessoires) : Magali Hermine Murbach

Construction décor et accessoires : Frank Oettgen

Création son/lumière : Olivier Thillou

Administration de production : Carine Hily

Chargé de diffusion : Laurent Pla-Tarruella

Production : Mon Grand L’Ombre/MGO

Tarif jeune public

+33 3 75 19 01 40

muerto o vivo

