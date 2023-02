MUERTO O VIVO PAUL B. – MASSY, 12 février 2023, MASSY.

MUERTO O VIVO PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-02-12 au 2023-02-12 16:30. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

ATMAC Lic. 1-PLATESV-R-2022-04745 dès 7 ans Richard Lamaille est le gouverneur tyrannique de Lamaille city, une imposante cité de verre dans laquelle ses habitants ne respirent que pour lui. Au milieu de cette ville entièrement sous son contrôle, un immeuble isolé résiste et abrite un cimetière bariolé où une joyeuse bande de squelettes délurés dansent et chantent toute la nuit, emmenés par Muerta la glorieuse, meneuse de cabaret prête pour la révolution ! Sur scène, les trois interprètes et leurs multiples instruments, jouent la partition musicale et sonore en direct, devenant tour à tour musiciens, comédiens et bruiteurs pour nous offrir un objet théâtral singulier où se côtoient cinéma d’animation et musique. Expérience étonnante, Muerto o vivo, nous plonge, sur fond de fable à la mexicaine, dans un univers de carnaval, oscillant entre burlesque et fantastique et plaira assurément aux petits comme aux grands ! EUR12.0 12.0 euros

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC 91300

