Muerto O Vivo Lannion, 4 février 2023, Lannion .

Muerto O Vivo

Carré Magique Parvis des Droits de l’Homme Lannion Côtes-d’Armor Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

2023-02-04 – 2023-02-04

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique

Lannion

Côtes-d’Armor

Des morts qui viennent mettre une joyeuse pagaille dans le monde bien trop terne des vivants ? Bienvenue dans l’univers bariole´ de la compagnie Mon Grand l’Ombre !

Despote régressif aux faux airs de bébé tout-puissant, Richard Lamaille règne sur son peuple épuisé au sein d’un univers gris et délavé, jusqu’à ce que de joyeux squelettes viennent mettre la pagaille. Ici, le monde des vivants est aussi terne, aseptise´ et oppressant que celui des muertos est chaleureux et empourpre´… Mais tous n’ont pas encore révélé leurs secrets. Dans l’intimité de son « chez lui », le tyran attend ses parents en suçant son pouce, sous la houlette de sa douce nourrice Bershka. Inspirés des traditions mexicaines, les espiègles muertos sauront-ils le réconcilier avec des penchants plus humanistes ? Ces deux univers complémentaires, qui cohabitent jusqu’à finalement se rencontrer, c’est sous forme de musique et de cinéma d’animation projeté sur grand écran qu’ils prennent vie. Trois musiciens bruiteurs animent en direct ce ciné-concert qui se fabrique sous les yeux du spectateur. Les instruments classiques – guitare, accordéon, clavier, ukulélé – en côtoient de plus pittoresques : un moulin a` café, une scie musicale, mais aussi les intrigantes structures sonores Baschet…

accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion

dernière mise à jour : 2023-01-10 par