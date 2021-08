Paris Petit Bain île de France, Paris Mueran Humanos (live) + A Certain Radio (Section 26) (djset) Petit Bain Paris Catégories d’évènement: île de France

Mueran Humanos (live) + A Certain Radio (Section 26) (djset) Petit Bain, 12 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 12 août 2021

de 18h à 0h

gratuit

Petit Bain présente : JEUDI POP POP PROGRAMME ▂ Mueran Humanos Mueran Humanos est composé de Carmen Burguess (voix, boîte à rythmes, synthé moog, échantillonneurs) et Tomas Nochteff (voix, basse, MPC, cassettes) qui, ensemble, créent des chansons espagnoles propulsives et débordantes, en utilisant des méthodes avant-gardistes avec un style punk attitude. Tous deux sont nés à Buenos Aires, en Argentine. ▂ A CERTAIN RADIO (section 26) A Certain Radio est une invitation musicale en mode aléatoire 24/7 proposée par l’équipe de section26 aussi libres que les cerveaux qui les imaginent et les créent. La ligne directrice navigue en eaux troubles autour du concept flou de la pop moderne, qui peut aller de la pop la plus twee au post-punk le plus tranchant, en passant par des exotismes et des rythmiques. Thomas Schwoerer est l’homme de l’ombre de section26 et A Certain Radio. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

Date complète :

2021-08-12T18:00:00+02:00_2021-08-13T00:00:00+02:00

