Durée approximative entre 1h20 et 2h | Tout Public à partir de 10 ans
Tarif unique 6 euros
06 58 18 25 89, communication.laloggia@gmail.com

Récit tentaculaire attablé

JE ME SUIS RÉFUGIÉE LÀ LÀ LÀ | MARGO CHOU

Récit tentaculaire attablé

Je me suis réfugiée là,là,là, fruit d'une recherche éternelle, casse les portes, s'installe et repart. Margo Chou nous invite à sa table et étale ses gris-gris. Le récit se déploie. Elle joue des registres. Les traitements de la langue diffèrent : du poème à la chronique subjective en passant par des moments de musique et de dégustation. A travers du vécu et des rencontres, elle évoque en fragments réalistes ou surréalistes, les refuges physiques et mentaux de l'individu et écrase de l'aiguille de son talon les frontières invisibles de nos villes. Elle parle aussi bien d'elle que des migrants, des Rroms que de sa mère ou du simple voisin sans jamais les nommer, partant de l'idée que tout peut arriver, à tout le monde et à tout moment.

" Dans ce journal intime collectif, il y a de la légèreté, de la poésie brute, et l'idée que malgré tout, la vie pourrait nous enchanter, parfois. Enfin une bonne nouvelle ! " Le Canard Enchaîné – J.L Porquet

De et avec Margo Chou

Evènement organisé par La Loggia
L'Antre de éléphant
3 Pl. de l'Église 35290 Muel
35290 Muel Ille-et-Vilaine

vendredi 14 janvier 2022 – 19h00 à 21h00

