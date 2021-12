Mue & Moi Rocher de Palmer, 10 février 2022, Cenon.

Mue & Moi

Rocher de Palmer, le jeudi 10 février 2022 à 19:30

Mue et moi questionne le regard de l’être. Regard de soi à soi, des autres à soi et de soi aux autres, avec pour seul véhicule, le corps. Plongé dans un parcours initiatique, le corps traverse des étapes de vie. Il se transforme au gré de ses expériences et évolue de mue en mue, toujours différent, toujours neuf. Entre solitude et besoin d’être en relation, entre sincérité de l’intime et masque social, le corps cherche sa place en permanence. On apprend à écouter ses mouvements, guidé par la création sonore, vibratoire et musicale. Simon Filippi et Lalao Pham van Xua nous emmène dans un voyage intime où la poésie du mouvement et de la voix invitent, sans parole, à explorer le dedans et le dehors de ce que nous sommes : des êtres sensibles, mouvants et changeants.

Tarif unique : 5€

La compagnie Sons de toile a choisi le corps comme toile de fond et forme d’expression. Un corps vivant qui se découvre aux yeux du monde, c’est à dire nous, c’est à dire les autres.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



