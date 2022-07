Mue & moi Langon, 3 février 2023, Langon.

Mue & moi

Centre Culturel les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

2023-02-03 – 2023-02-03

Centre Culturel les Carmes 8 place des Carmes Langon Gironde

Langon

Gironde

10 EUR La compagnie Sons de toile a choisi le corps comme toile de fond et forme d’expression.

Mue & moi, c’est l’histoire d’un corps vivant qui se découvre aux yeux du monde, c’est à dire nous, c’est à dire les autres. Est-il comme nous ? Comment le voyons-nous ? Et lui, quel regard pose-t-il sur nous ?

Guidé par la création sonore, vibratoire et musicale, on apprend à écouter cette langue gestuelle gracieuse et vigoureuse, extrêmement expressive et sincère.

Ce spectacle est un voyage intime où la poésie du mouvement et de la voix nous invite, sans parole, à explorer le dedans et le dehors de ce que nous sommes : des êtres sensibles, mouvants et changeants.

Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

En partenariat avec l’association Encore des Tiroirs Cachés (La Maison de Bieujac)

Pour toutes et tous à partir de 7 ans

Durée : 45 min

Christian Vicens

