Mud'Ouche – Le Village "Sport Santé"
8 mai 2022, 09:00:00 – 18:00:00
Ferme de Rai Etang de la Croix Lamirault
L'Aigle, Orne

Sur le site de départ de la Mud D'Ouche, retrouvez au coeur du Village Sport Santé de nombreuses animations et stands d'information : Parcours enfants, battle archery, escalade, tir à l'arc, sentier de randonnée, structures gonflables… et la présence de nos partenaires pour vous informer sur le sport santé.

