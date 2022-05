Mud’Ouche – La course d’obstacle du Pays d’Ouche, 8 mai 2022, .

Mud’Ouche – La course d’obstacle du Pays d’Ouche

2022-05-08 – 2022-05-08

Viens découvrir la première édition de la Mud D’OUCHE, une course à obstacles fun et accessible à tous ! 7 kms de boue, de paille, de tunnels, ponts et autres murs pour s’amuser et se surpasser sur les 30 obstacles du parcours.

Retrouve-nous à L’Aigle, dans l’Orne, au cœur du Pays D’Ouche, pour la première manifestation sportive organisée sur les sites de la Ferme de Rai et de L’étang de la Croix Lamirault. 28 hectares de prairie, de ruisseau, d’étang et de bois, pour courir, sauter, ramper et grimper.

Nous t’accueillerons sur notre village « Sport Santé », qui proposera de nombreuses animations sportives gratuites pour tous, mais aussi des tests de glycémie, des bilans sport-santé, des infos sur le sport thérapeutique… et des parcours spécifiques pour les jeunes de 6 à 15 ans. Une journée pour toute la famille ! Tu trouveras même sur le village des animations pour les plus petits, et aussi buvette, restauration et sanitaires.

Tu es plutôt un acharné du sport, passionné des parcours sportifs, et tu viens pour péter le chrono ? Inscrits-toi sur la vague élite, chronométrée, où tous les obstacles sont obligatoires si tu ne veux pas te prendre une pénalité salée.

Tu viens plutôt pour t’éclater avec tes potes, découvrir une nouvelle activité et passer un moment de rigolade ? Les 9 vagues suivantes sont faites pour toi. Pas de chrono (et ouai, tu peux même marcher si tu veux) et tous les obstacles peuvent être contournés, sans pénalité.

Tu hésites encore ? Tant pis pour toi ! Il n’y a que 1000 places de disponibles (900 + 100 sur la vague élite), et pas une de plus. Alors, à ta place, moi je serai déjà en train de m’inscrire avec mes potes !

dernière mise à jour : 2022-04-06 par