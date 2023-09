Concert électro MUDO – Musée de l’Oise Beauvais, 16 septembre 2023, Beauvais.

CONCERT ÉLECTRO ET PERFORMANCE NUMÉRIQUE

Samedi à 20h30

Le MUDO – Musée de l’Oise propose une soirée exceptionnelle dans les jardins du musée avec une programmation musicale et visuelle innovante et accessible à tous. Dès le coucher du soleil, les familles tout comme les curieux pourront découvrir le MUDO sous un nouvel angle grâce au concert électro de l’artiste oisien Toh Imago et la performance graphiconumérique d’Antonin Fourneau, Waterlight Graffiti. Le dernier album de Toh Imago, Refuge, façonné entre sa campagne oisienne et la forêt de Mormal, mêle habilement chants d’oiseaux, bruissements de rivière, nappes de synthé et boîtes à rythmes.

MUDO – Musée de l'Oise 1 rue du Musée – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

L’éclectisme du goût au 19e siècle est illustré par la passion du Moyen-Age, le mobilier à la manière de Boulle, une céramique magistrale de Jules-Claude Ziegler.

La visite se poursuit avec les grandes décorations intérieures d’Alexis-Joseph Mazerolle et de Pierre-Victor Galland. Se rendre au musée en voiture par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par l’A16 et l’A1. La gare SNCF est située à 15 minutes à pied. Des lignes de bus desservent le centre ainsi que des taxis stationnés aux abords de la gare. Pour préparer votre itinéraire, consultez le site Oise mobilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

