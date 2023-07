Visites commentées MUDO – Musée de l’Oise Beauvais Catégories d’Évènement: Beauvais

Oise Visites commentées MUDO – Musée de l’Oise Beauvais, 16 septembre 2023, Beauvais. Visites commentées 16 et 17 septembre MUDO – Musée de l’Oise Inscription sur place Visites « flash » Découvrez l’histoire et le patrimoine architectural du musée grâce à de courtes visites commentées. Profitez de courtes visites commentées en extérieur pour découvrir l’histoire des jardins (14h30), l’histoire du palais (15h30), l’histoire et l’architecture des tours d’entrée (16h30) en compagnie d’une médiatrice.

Durée : 20 minutes.

Tout public. Jauge : 10 à 20 personnes. MUDO – Musée de l’Oise 1 rue du Musée – 60000 Beauvais Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France http://mudo.oise.fr Au cœur du palais Renaissance rénové, le parcours du 19e siècle invite le visiteur au voyage parmi les œuvres dédiées au paysage, de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul Huet, Prosper Marilhat, Antoine Chintreuil, pour ne citer qu’eux, de Fontainebleau à Rome, de l’Egypte au Danemark.

L’éclectisme du goût au 19e siècle est illustré par la passion du Moyen-Age, le mobilier à la manière de Boulle, une céramique magistrale de Jules-Claude Ziegler.

La visite se poursuit avec les grandes décorations intérieures d’Alexis-Joseph Mazerolle et de Pierre-Victor Galland. Se rendre au musée en voiture par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par l’A16 et l’A1. La gare SNCF est située à 15 minutes à pied. Des lignes de bus desservent le centre ainsi que des taxis stationnés aux abords de la gare. Pour préparer votre itinéraire, consultez le site Oise mobilité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T14:50:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:50:00+02:00 MUDO-Musée de l’Oise, 2023. Détails Catégories d’Évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu MUDO - Musée de l’Oise Adresse 1 rue du Musée - 60000 Beauvais Ville Beauvais Departement Oise Lieu Ville MUDO - Musée de l’Oise Beauvais

MUDO - Musée de l’Oise Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/