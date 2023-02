Mudith Monroevitz – La Réincarnation Ashkénaze de Marilyn Monroe (Paris) LA PEPINIERE THEATRE, 6 février 2023, PARIS.

MUDITH MONROEVITZMudith Monroevitz c'est la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe !Retrouvez Mudith Monroevitz dans un spectacle à l'humour piquant et impertinent parsemé d'émotion, de poésie et d'onirisme.Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis son enfance. A 35 ans, elle se retrouve confrontée à ses névroses dans une quête introspective, ouvrant les poupées russes qui la constituent et qui la poussent à s'interroger sur ses origines, sur elle-même jusqu'à trouver sa véritable identité et se libérer.Ce seule-en-scène, où se mêlent chant, danse et une multitude de personnages, puise une partie de ses références dans l'humour corrosif et cru de Blanche Gardin et la folie douce de la série The Marvelous Mrs Maisel.Au-delà de l'humour, c'est un spectacle finement écrit, culotté, hilarant et émouvant à la fois, qui sent bon le tarama et la carpe farcie !Spectacle lauréat Fonds SACD HumourPRESSE« Coup de cœur LE MASQUE ET LA PLUME » FRANCE INTER« Une des dix futures stars de l'humour » LE PARISIEN« Un show décapant sur le consentement ! » CAUSETTE« Très cinématographique, truffé d'idées formidables et surtout très drôle ! » LE MASQUE ET LA PLUME« Jubilatoire et intelligent » VERSION FEMINA« Un seule-en-scène touchant et drôle sur l'affirmation de soi et l'héritage familial (…) Fragile, crue, attendrissante et loufoque à la fois » TELERAMA« Un énorme coup de cœur, Judith Margolin est époustouflante ! » LA PROVENCE« Un bagout d'amazone des temps modernes, une tornade de glamour et d'humour ! » PARISCOPE« Glamour et crue, pétroleuse et désespérée, la Marilyn des Buttes-Chaumont danse, change de voix, passe du rire à l'émotion. (…) Un irrésistible one-woman-show décapant sur la quête d'identité. Le cheminement d'une femme qui se libère des injonctions de la société et du désir des hommes. Salutaire ! » L'HUMANITÉ« Un de ces spectacles qui devraient être remboursés par la sécurité sociale tant ils font du bien au moral ! » ELLE MAGAZINE

LA PEPINIERE THEATRE PARIS 7, rue Louis-le-Grand 75002

MUDITH MONROEVITZ



Mudith Monroevitz c’est la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe !



Retrouvez Mudith Monroevitz dans un spectacle à l’humour piquant et impertinent parsemé d’émotion, de poésie et d’onirisme.

Mudith se prend pour la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe depuis son enfance. A 35 ans, elle se retrouve confrontée à ses névroses dans une quête introspective, ouvrant les poupées russes qui la constituent et qui la poussent à s’interroger sur ses origines, sur elle-même jusqu’à trouver sa véritable identité et se libérer.

Ce seule-en-scène, où se mêlent chant, danse et une multitude de personnages, puise une partie de ses références dans l’humour corrosif et cru de Blanche Gardin et la folie douce de la série The Marvelous Mrs Maisel.

Au-delà de l’humour, c’est un spectacle finement écrit, culotté, hilarant et émouvant à la fois, qui sent bon le tarama et la carpe farcie !

Spectacle lauréat Fonds SACD Humour

PRESSE

« Coup de cœur LE MASQUE ET LA PLUME » FRANCE INTER

« Une des dix futures stars de l’humour » LE PARISIEN

« Un show décapant sur le consentement ! » CAUSETTE

« Très cinématographique, truffé d’idées formidables et surtout très drôle ! » LE MASQUE ET LA PLUME

« Jubilatoire et intelligent » VERSION FEMINA

« Un seule-en-scène touchant et drôle sur l’affirmation de soi et l’héritage familial (…) Fragile, crue, attendrissante et loufoque à la fois » TELERAMA

« Un énorme coup de cœur, Judith Margolin est époustouflante ! » LA PROVENCE

« Un bagout d’amazone des temps modernes, une tornade de glamour et d’humour ! » PARISCOPE

« Glamour et crue, pétroleuse et désespérée, la Marilyn des Buttes-Chaumont danse, change de voix, passe du rire à l’émotion. (…) Un irrésistible one-woman-show décapant sur la quête d’identité. Le cheminement d’une femme qui se libère des injonctions de la société et du désir des hommes. Salutaire ! » L’HUMANITÉ

« Un de ces spectacles qui devraient être remboursés par la sécurité sociale tant ils font du bien au moral ! » ELLE MAGAZINE

