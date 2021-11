Mudhoney – Rock School Barbey Rock School Barbey, 22 septembre 2022, Bordeaux.

De **Mudhoney**, on peut dire sans galvauder le terme qu’ils ont tout connu. Il y a 30 ans, Steve Turner et Mark Arm jouaient dans **Green River** avec deux futurs **Pearl Jam**, enregistraient l’excellent Rehab Doll sous la houlette de Jack Endino et avec les couettes de Kim Gordon (**Sonic Youth**) et creusaient le sillon de **Nirvana**. La même année, ils décidaient de fonder **Mudhoney** et enregistraient l’EP mythique **_Superfuzz Bigmuff_**. Au début des années 90, les apprentis grunge écoutaient **_Nevermind_**, les vrais s’enquillaient toutes les faces B de **Mudhoney**. **Mudhoney** a franchi les années 90 sans trop de peine, chez **Reprise Records** avant de revenir chez **Sub Pop**, la maison mère. Mieux, **Mudhoney** a traversé les années 2000 de bien belle manière, et nos héros jouent aujourd’hui encore plus fort que tout le monde et leurs chansons ont toujours la même acuité. **Mudhoney** démontrent encore que la Vieille Garde ne se rend jamais.

22€ (Prévente) / 25€ (Sur place)

