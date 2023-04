MudGirl 2023 Ile de Jablines Jablines Catégories d’Évènement: île de France

Jablines

MudGirl 2023 Ile de Jablines, 30 septembre 2023, Jablines. Du samedi 30 septembre 2023 au dimanche 01 octobre 2023 :

samedi

de 08h15 à 15h00

.Public adultes. payant

Lance toi dans une expérience humaine et valorisante appelée MUDGIRL. ​Deux jours de défis ! Tu vas t’amuser dans la bouette et les obstacles au milieu d’une atmosphère unique ! Prépare-toi à une course de 5 km composée de 17 obstacles à surmonter.

Seule ou en équipe, le parcours s’engage à tester votre force, votre endurance et surtout, votre esprit d’équipe.

Il n'y a pas de chronométrage ni d'obligation de franchir tous les obstacles. Tu es ici dans le seul but de t'amuser et de vivre une expérience inoubliable, quelles que soient tes capacités athlétiques.

Contact : https://www.mudgirlrun.fr/experience https://register.mudgirlrun.fr/event/mudgirl-paris-2023-sam

