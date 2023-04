Muddy Po’Boys X Barboteur Place de la Pointe, Pantin Pantin Catégories d’Évènement: île de France

Muddy Po’Boys X Barboteur Place de la Pointe, Pantin, 7 mai 2023, Pantin. Le dimanche 07 mai 2023

de 14h00 à 22h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Retrouvez le Barboteur Place de la Pointe pour un dimanche placé sous le signe du Funk made in Nouvelle-Orléans Le Muddy Po’Boys c’est 5 musiciens à l’énergie débridée qui délivrent un son à la croisée du Funk, du Rythm’n Blues et du Jazz… Un beau dimanche dansant en perspective !! Atelier de la semaine : Le duo d’artistes Marie Glaize et Louis Clais compose des mises en situation collectives et ouvertes, centrées autour de la création dessinée en tant que moyen d’expression universel, simple et praticable sans besoin d’apprentissage préalable. appréhender le dessin autour du jeu et de l’échange. Au programme : -Scritch : Jeux de cartes pour dessiner -Dream Sport : Dessine ton sport préféré Place de la Pointe, Pantin Place de la Pointe 93500 Pantin Contact : https://canal-barboteur.com/programmation/ https://www.facebook.com/events/6140881295972305 https://www.facebook.com/events/6140881295972305

