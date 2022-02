MUDDY GURDY La Boîte à Musiques, 11 mars 2022, Wattrelos.

MUDDY GURDY

La Boîte à Musiques, le vendredi 11 mars à 20:00

Une chanteuse-guitariste de blues, un percussionniste spécialiste des rythmes latinos, un joueur de vielle à roue (hurdy gurdy) expert des musiques traditionnelles du centre de la France. A priori, ces trois-là n’auraient jamais dû se rencontrer. Et ils se sont rencontrés, forcément au croisement de routes différentes, et plus précisément sur le crossroad du blues. Au printemps 2017, Tia Gouttebel (chant-guitare), Marco Glomeau (percussions) et Gilles Chabenat (vielle à roue) partent enregistrer dans le Nord du Mississippi, dit « le pays des collines », là où prolifèrent le kudzu et une forme de blues hypnotique jadis chanté par Fred McDowell, Jessie Mae Hemphill, Junior Kimbrough ou RL Burnside.C’est un voyage initiatique autant qu’éthique. Ethique, parce qu’ils n’y vont pas pour les clichés touristiques. Plutôt pour un échange de cultures, une vraie rencontre, invitant des locaux à partager leur musique, enregistrant sur le terrain avec un studio mobile. Les musiciens du Mississippi n’avaient jamais vu ni entendu de vielle à roue avant. Mais entre gens de la terre, parce que la Terre est ronde, on se reconnaît, on se comprend. Initiatique, parce que ce voyage signe l’acte de naissance de Muddy Gurdy. L’album est imprégné de la magie du Mississippi. C’est un coup de cœur, un succès critique et commercial, salué et diffusé jusqu’aux Etats-Unis. Avec cet album, Muddy Gurdy tourne beaucoup et emballe un nouveau public. En février 2020, juste avant que le monde ne s’arrête de tourner et les avions de voler, ils sont sélectionnés au festival Folk Alliance de la Nouvelle-Orléans, où ils enregistrent un morceau pour les archives de la prestigieuse Bibliothèque du Congrès. Dans Muddy Gurdy, il y a toujours des histoires de correspondances, entre des territoires, des paysages, des époques, des lieux et des hommes. Dans le monde créole, on parle de « musique péi ». Muddy Gurdy invente sa propre « musique péi », ses croisements intimes et fertiles. A ce niveau de correspondances, on peut parler de transcendance.

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

Concert à la boîte à Musiques

La Boîte à Musiques rue Amédée Prouvost à Wattrelos Wattrelos Crétinier Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T20:00:00 2022-03-11T22:00:00