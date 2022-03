Mud Girl Base de loisirs de Jablines Jablines Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 01 octobre 2022

de 08h00 à 16h00

En 2022, tu seras une Mud Girl ! Lance-toi dans une expérience humaine et valorisante appelée MUDGIRL. Lance toi dans une expérience humaine et valorisante appelée MUDGIRL. Ici, il n'y a qu'un seul but: devenir plus fortes ensemble, pour un souvenir inoubliable. Tu vas t'amuser dans la boue et les obstacles au milieu d'une atmosphère unique, entourée de femmes de tout âge, de tout niveau de forme et de toute morphologie. Motive tes amies, ta famille, tes collègues à rejoindre la #PinkArmy: une communauté forte et soudée. Base de loisirs de Jablines Jablines

