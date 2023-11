Nettoyons la Nature Muchedent, 26 novembre 2023, Muchedent.

Muchedent,Seine-Maritime

Redécouvrons ou découvrons ce sentier qui fait le tour de Muchedent et ramassons les déchets. Venez avec un gilet fluo, des gants et votre sac poubelle pour une balade éco-citoyenne !

Rendez-vous sur le parking de la mairie Muchedent..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Let’s rediscover or discover this trail around Muchedent and pick up the garbage. Come along with a fluorescent vest, gloves and your garbage can bag for an eco-citizen walk!

Meet at the Muchedent town hall parking lot.

Redescubramos o descubramos este sendero alrededor de Muchedent y recojamos la basura. Ven con un chaleco fluorescente, guantes y tu bolsa de basura para dar un paseo eco-ciudadano

Encuentro en el aparcamiento del ayuntamiento de Muchedent.

Lassen Sie uns diesen Pfad, der rund um Muchedent führt, wiederentdecken oder entdecken und den Müll einsammeln. Kommen Sie mit einer Leuchtweste, Handschuhen und Ihrem Müllbeutel zu einem umweltfreundlichen Spaziergang!

Treffpunkt ist der Parkplatz des Rathauses Muchedent.

Mise à jour le 2023-11-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche