Soirée Country Le Prieuré du Bois de la Belle, 9 septembre 2023, Muchedent.

Venez passer du bon temps en famille ou entre amis, en couple ou en groupes.

Les Soirées Country vous accompagnent de 19h30 – 20h00 à Minuit avec Concert privé et Repas atypique.

La soirée est animée par un orchestre qui vous propose un concert pop-country ponctué de plusieurs initiations à la danse country.

55€ / adulte (à partir de 10 ans)

Un menu unique à base de Bison : kir, entrée, plat, dessert, accompagné d’ un litre de vin pour 5 personnes, terminé par un café. Possibilité de remplacer le plat bison par du poisson (en nous le précisant lors de votre réservation).

32€ / enfant

Un menu adapté : jus d’orange ou soda, entrée terrine, steak haché de Bison / frites, glace en dessert.

Notez qu’une grande salle de jeu est réservée aux plus petits (pour laisser profiter les plus grands).

Contactez-nous au plus vite pour vos réservations, les places partent vite !.

2023-09-09 à 19:30:00 ; fin : 2023-09-09 . .

Le Prieuré du Bois de la Belle Rêve de Bisons

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



Come and have a good time with family or friends, couples or groups.

The Country Evenings will accompany you from 7:30 pm ? 8:00 pm to midnight with private concert and atypical meal.

The evening is animated by a band that offers a pop-country concert punctuated by several initiations to the country dance.

55 / adult (from 10 years old)

A unique menu based on Bison: kir, starter, main course, dessert, accompanied by a liter of wine for 5 people, finished with a coffee. Possibility to replace the bison dish by fish (please let us know when booking).

32? per child

An adapted menu: orange juice or soda, terrine starter, bison steak / fries, ice cream for dessert.

Note that a large playroom is reserved for the little ones (to let the older ones enjoy).

Contact us as soon as possible for your reservations, places are going fast!

Venga a pasarlo bien en familia o con amigos, en pareja o en grupo.

Las Veladas Country le acompañarán desde las 19:30 ? 20 h hasta medianoche con un concierto privado y una comida especial.

La velada está animada por una banda que ofrece un concierto pop-country puntuado por varias iniciaciones al baile country.

55 / adulto (a partir de 10 años)

Un menú único a base de bisonte: kir, entrante, plato principal, postre, acompañado de un litro de vino para 5 personas, terminado con un café. Posibilidad de sustituir el plato de bisonte por pescado (por favor, indíquelo en el momento de la reserva).

32? por niño

Un menú adaptado: zumo de naranja o refresco, entrante de terrina, bistec de bisonte picado / patatas fritas, helado de postre.

Tenga en cuenta que una gran sala de juegos está reservada para los más pequeños (para dejar disfrutar a los mayores).

Póngase en contacto con nosotros lo antes posible para reservar, ¡las plazas se agotan rápidamente!

Verbringen Sie eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden, als Paar oder in Gruppen.

Die Country-Abende begleiten Sie von 19.30 Uhr ? 20.00 Uhr bis Mitternacht mit Privatkonzert und atypischem Essen.

Der Abend wird von einem Orchester gestaltet, das Ihnen ein Pop-Country-Konzert bietet, das von mehreren Einführungen in den Country-Tanz unterbrochen wird.

55 ? / Erwachsener (ab 10 Jahren)

Ein einzigartiges Menü auf Bison-Basis: Kir, Vorspeise, Hauptgericht, Dessert, begleitet von einem Liter Wein für 5 Personen, abgeschlossen mit einem Kaffee. Es besteht die Möglichkeit, das Bisongericht durch Fisch zu ersetzen (bitte bei der Reservierung angeben).

32 ? / Kind

Ein passendes Menü: Orangensaft oder Soda, Terrine als Vorspeise, Bison-Hacksteak mit Pommes frites, Eis als Dessert.

Beachten Sie, dass ein großes Spielzimmer für die Kleinen reserviert ist (damit die Größeren auch etwas davon haben).

Kontaktieren Sie uns so schnell wie möglich für Ihre Reservierungen, die Plätze sind schnell weg!

