chasse aux oeufs, 9 avril 2023, Muchedent.

L’équipe du Parc Canadien vous souhaite un excellent dimanche et vous annonce que le 9 et 10 avril prochain auront lieu de Grandes Chasses aux œufs de Pâques. Des visites des loups aux couleurs et décorations de Pâques seront organisées pour l’événement.

une réservation est obligatoire..

Dimanche 2023-04-09 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-10 14:30:00. .

Muchedent 76590 Seine-Maritime Normandie



The Canadian Park team wishes you a great Sunday and announces that on April 9 and 10, the Great Easter Egg Hunt will take place. Visits to the wolves in Easter colors and decorations will be organized for the event.

reservations are required.

El equipo de Canadian Park les desea un gran domingo y anuncia que los días 9 y 10 de abril tendrá lugar la Gran Caza del Huevo de Pascua. Para la ocasión se organizarán visitas a los lobos con colores y adornos de Pascua.

se requiere reserva previa.

Das Team des Kanadaparks wünscht Ihnen einen schönen Sonntag und teilt Ihnen mit, dass am 9. und 10. April eine große Ostereiersuche stattfinden wird. Für die Veranstaltung werden Besuche der Wölfe in Osterfarben und -dekorationen organisiert.

eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-23 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité