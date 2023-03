Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée, 13 mai 2023, Marseille. Expositions en accès libre Samedi 13 mai, 19h00 Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée Entrée libre Le Mucem accueille la Nuit européenne des musées. L’occasion de découvrir les expositions en accès libre, et de déambuler dans les espaces du musée jusqu’à minuit !

Samedi 13 mai

19h-minuit

Gratuit Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée MuCEM 1, esplanade du J4 boulevard du littoral 13002 Marseille Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.mucem.org Le MuCEM s’intéresse aux civilisations de l’Europe et de la Méditerranée et étudie leur histoire pour comprendre les phénomènes contemporains. Véritable cité culturelle, lieu d’expositions d’oeuvres et d’objets et lieu d’expressions plurielles. Le MuCEM est un grand ensemble constitué de trois sites : A l’entrée du Vieux-Port, le fort Saint-Jean et le bâtiment du môle J4, qui accueillent les grandes expositions, les rendez-vous hebdomadaires et les temps forts du MuCEM. A la Belle de Mai, le Centre de Conservation et de Ressources abrite les collections du musée, une salle de consultation, un appartement-témoin et une petite salle d’exposition ouverts au public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 © Julie Cohen – Mucem

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mucem, musée des civilisations de l'europe et de la méditérannée Adresse MuCEM 1, esplanade du J4 boulevard du littoral 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Mucem, musée des civilisations de l'europe et de la méditérannée Marseille

Mucem, musée des civilisations de l'europe et de la méditérannée Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée 2023-05-13 was last modified: by Expositions en accès libre Mucem, musée des civilisations de l’europe et de la méditérannée Mucem, musée des civilisations de l'europe et de la méditérannée 13 mai 2023 marseille mucem musée des civilisations de l'europe et de la méditérannée Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône