Clotilde – Workshop : Chanter le monde @ Les Suds, au Mucem – Pulsations! Mucem Marseille

Clotilde – Workshop : Chanter le monde @ Les Suds, au Mucem – Pulsations! Lors de cet atelier, Clotilde Rullaud vous initie à la méthode « Ma voix dans le chant du monde » imaginée par Martina A. Catella. Samedi 27 janvier, 10h00 Mucem

Début : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T10:00:00+01:00 – 2024-01-27T13:00:00+01:00

À ses côtés, expérimentez cette approche originale pour explorer votre corps-instrument, et faire vibrer en vous le souffle et le son.

En fonction du niveau du groupe, les participants à cet atelier pourront rejoindre le duo Madeleine & Salomon sur scène, le temps d’un morceau, pendant leur concert en fin de journée.

Artiste, vocaliste-flûtiste, productrice, pédagogue, Clotilde Rullaud est une créatrice plurielle qui use de multiples arts pour faire émerger de nouveaux langages poétiques.

De novembre 2023 à mars 2024, SUDS s’associe au Mucem avec la Cité de la Musique de Marseille et Kelemenis pour proposer une nouvelle saison d’ateliers de chant, danse, percussions et arts visuels, intitulée Pulsations ! Cette année, les ateliers du matin sont suivis de concerts ou spectacles à découvrir l’après-midi.

Chaque samedi matin, profitez d’un temps inédit pour vous initier auprès de musicien·nes, comédien·nes et danseur·ses de renom, puis pour découvrir, le temps d’un spectacle en fin de journée, leurs répertoires traditionnels aussi bien qu’actuels.

Mucem 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur