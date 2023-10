Création d’une maquette MuCEM Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Création d’une maquette MuCEM Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Création d’une maquette Samedi 14 octobre, 15h00 MuCEM Entrée libre sur réservation à reservation@mucem.org dans la limite des places disponibles.

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte qui participe à l’atelier. Atelier jeu À l’occasion des 10 ans du Mucem, l’EPAEM en collaboration avec la Compagnie des Rêves Urbains propose au jeune public, un atelier pédagogique « création d’une maquette » durant lequel les enjeux de l’aménagement d’une ville durable seront mis en avant. Depuis 1995, l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) conçoit, développe et construit la ville méditerranéenne durable au cœur de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Labellisé « ÉcoCité » depuis 2009, le périmètre d’intervention d’Euroméditerranée de 480 hectares à Marseille constitue un laboratoire d’expérimentation pour tester les dispositifs innovants. Animé par un urbaniste-médiateur. Afin de mener à terme la création de la maquette, les participants doivent assister à l’intégralité de l’atelier, dans l’idéal. MuCEM 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservation@mucem.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 Atelier jeune public © Solène de Bony, Mucem Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu MuCEM Adresse 1 Esp. J4, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MuCEM Marseille latitude longitude 43.297627;5.361436

MuCEM Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/