Hisse Émoi MuCEM Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Hisse Émoi MuCEM Marseille, 14 octobre 2023, Marseille. Hisse Émoi Samedi 14 octobre, 14h00 MuCEM Ateliers/stages

Avec la Compagnie Retouramont Hisse Émoi est une proposition qui s’ancre sur un solo ascensionnel d’Isabelle Pinon et qui donne à voir un lâcher-prise et des postures que chacun pourra expérimenter lors d’un hissage collectif. Ce dispositif permet de s’élever au centre d’une des places du quartier pour y découvrir un point de vue éphémère, en hauteur. Le hissage se fait collectivement par le groupe qui partage l’expérience ou par des passants sollicités. Puis, pendant un instant, une danseuse de la compagnie proposera un solo en suspension au-dessus du public qui donnera à voir la liberté des mouvements. L’atelier est suivi d’un temps de restitution pour retranscrire ses sensations. MuCEM 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00 Hisse Émoi © Cie Retouramont Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu MuCEM Adresse 1 Esp. J4, 13002 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MuCEM Marseille latitude longitude 43.297627;5.361436

MuCEM Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/