Environnement Vertical Samedi 14 octobre, 14h00 MuCEM

Avec la Compagnie Retouramont La danse verticale se frotte à l’environnement, à chaque fois redécouvert. Les danseuses dessinent des lignes, tracent des espaces, créent de nouvelles circulations… Les corps sont en suspension. Le mouvement chorégraphique s’articule, il offre de nouvelles visions aux espaces visités. Le vide aérien est un espace de circulation qui ouvre l’imaginaire de chacun. MuCEM 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

Danse verticale © Cie Retouramont

