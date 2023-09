Un musée dans la ville MuCEM Marseille, 14 octobre 2023, Marseille.

14 et 15 octobre MuCEM

Depuis son inauguration en 2013, le Mucem a été bien plus qu’un musée, transformant à la fois un morceau de Marseille et sa façade sur la mer. Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le Mucem célèbre ses 10 ans en mettant l’architecture à l’honneur au cœur même de son bâtiment.

Un week-end de rencontres, conférences, lectures, visites, performances et ateliers où architectes, artistes, sociologues, paysagistes et chercheurs partageront leurs réflexions avec les Marseillaises et les Marseillais sur cette ville en mouvement.

Avec Bastien Ung, Phillippe Prost, Tristan Boniver (Rotor), Jérôme Denis, Joëlle Zask, Marion Bernard, Vincent Lavergne, Jean-Baptiste Pietri, Laure Delivré, Isabelle Pinon, Aurélien Bellanger, Eugénie Denarnaud, Muriel Girard, Christelle Lecœur, Rudy Ricciotti, Roland Carta, Nicolas Memain, Corinne Vezzoni, Alban Corbier-Labasse, Anne-Valérie Gasc, Nicolas Détrie (Yes We Camp), Kamel Guémari (L’Après M), Laura Spica (Noailles Debout), Émilie Girard, Sébastien Thiéry, Fabrice Denise, Aude Fanlo, Zineb Kertane, Fiona Meadows, Stéphane Degoutin, Gwenola Wagon, Nelly Monnier, Éric Tabuchi.

Commissariat : Océane Ragoucy, architecte, curatrice indépendante, enseignante à l’École d’architecture Paris-Malaquais, éditrice associée à AOC

MuCEM 1 Esp. J4, 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

Un musée dans la ville © Mucem