MUba Vacances hiver MUba Eugène Leroy, 7 février 2022, Tourcoing.

MUba Vacances hiver

du lundi 7 février au vendredi 18 février à MUba Eugène Leroy

Dans le cadre de l’exposition _La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella_ Inscription à la semaine ou à la séance ### → SEMAINE 1 Les 7, 9, 10, 11 février de 13h30 à 15h30 **5/7 ANS → Couleurs** Un voyage au cœur de la couleur ! Après une visite de l’exposition, venez découvrir comment les artistes utilisent la couleur : en transparence, en amalgame, en superposition, en contraste, en camaïeu. La découverte de différentes techniques permet d’explorer les possibilités de la couleur. **8/12 ANS → De la couleur dans l’espace** Venez participer à une installation collective éphémère ! En multipliant les expériences graphiques et gestuelles sur une grande variété de supports venez créer des éléments plastiques qui sont ensuite recomposés de manière collective pour expérimenter des installations colorées éphémères. ### → SEMAINE 2 Les 14, 16, 17 et 18 février de 13h30 à 15h30 **5/7 ANS → écrire un tableau** Comment l’écriture peut-elle devenir un dessin ? Après une visite de l’exposition, venez inventer une écriture imaginaire, des alphabets intimes où les signes sont dans des compositions au sens caché. Chaque jour, une nouvelle technique ou un nouveau protocole permet d’inventer des compositions autour du signe. **8/12 ANS → Graff et calligrammes** Différentes cultures ont développé de belles écritures, dites « calligraphie ». Les phrases et les mots peuvent se transformer en compositions dansantes et colorées. Chaque jour, un nouvel outil sera proposé pour jouer avec le mot ou la phrase, et pour créer une composition plastique. L’exploration des possibilités des formats et des couleurs, les inventions plastiques, permettent de transformer les mots en tableaux.

Semaine de 4 jours : 16,50 € par enfant / Inscription à la séance : 5,50 €

Jeune public

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-02-07T13:30:00 2022-02-07T15:30:00;2022-02-09T13:30:00 2022-02-09T15:30:00;2022-02-10T13:30:00 2022-02-10T15:30:00;2022-02-11T13:30:00 2022-02-11T15:30:00;2022-02-14T13:30:00 2022-02-14T15:30:00;2022-02-16T13:30:00 2022-02-16T15:30:00;2022-02-17T13:30:00 2022-02-17T15:30:00;2022-02-18T13:30:00 2022-02-18T15:30:00