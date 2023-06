BRENDA POUPARD & ANNE-LOUISE BOURION [OUVERTURES !] MUba musée Eugène Leroy Tourcoing, 23 septembre 2023, Tourcoing.

3e rendez-vous d’OUVERTURES !

Le timbre unique et chaleureux de Brenda Poupard et le talent de la pianiste Anne-Louise Bourion, toutes deux issues de l’Académie Orsay-Royaumont.

Ce récital s’invite sur les pas d’une femme en quête de reconstruction. Comment, après un drame dévastateur, parvient-elle à sortir des décombres et à se reconstruire ? Un chemin difficile, fait de hauts et de bas, qu’elle emprunte avec courage et résilience. À ses côtés, comme seuls soutiens, sa foi inébranlable et son amour de la nature. Des lieder de Liszt aux mélodies de Mas- senet, le parcours musical s’annonce aussi riche et intense en émotions que celles de l’héroïne.

Nommée « Révélation Classique 2021 » de l’Adami, membre de l’Opéra-Studio de l’Opéra National du Rhin pour la saison 2021/2022 et diplômée d’un Master de chant du Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris en 2019, Brenda Poupard n’a pas tardé à se faire remarquer tant par son aisance scénique que par son timbre unique et chaleureux.

MUba musée Eugène Leroy 6 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

